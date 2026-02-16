İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    BƏƏ naziri: Azərbaycanla münasibətlər ümumi inkişaf baxışına əsaslanır

    Xarici siyasət
    • 16 fevral, 2026
    • 11:35
    BƏƏ naziri: Azərbaycanla münasibətlər ümumi inkişaf baxışına əsaslanır

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Azərbaycanı davamlı inkişaf, iqtisadi artım və birgə firavanlığın ümumi baxışına əsaslanan strateji münasibətlər birləşdirir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu bu ölkənin iqlim dəyişiklikləri və ətraf mühit naziri Əmna Əldahak Əl Şəmsi Azərbaycan və BƏƏ arasında qida və kənd təsərrüfatı məsələlərinə dair dəyirmi masada çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, quraq iqlim və mürəkkəb təbii şəraitə baxmayaraq, BƏƏ aqro-ərzaq sektorunun inkişafı üçün süni intellekt əsaslı həllər daxil olmaqla qabaqcıl texnologiyaları fəal şəkildə tətbiq edir.

    Nazir bildirib ki, Azərbaycanla mövcud əməkdaşlıq birgə fəaliyyətin aydın yol xəritəsini hazırlamağa imkan verəcək: "Bu bizə irəliləyişi sistemli şəkildə izləməyə, əsas mərhələləri müəyyən etməyə, bugünkü müzakirədən başlayan təşəbbüslərin nəticələrini qiymətləndirməyə və onları praktik müstəviyə keçirməyə imkan verəcək".

    O, həmçinin qeyd edib ki, BƏƏ Azərbaycanla həm hökumətlərarası səviyyədə, həm də B2B formatında əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir.

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycan İqtisadi artım
    Министр ОАЭ: Отношения с Азербайджаном основаны на общем видении развития
    Amna Al Shamsi: UAE, Azerbaijan share common vision for economic growth

    Son xəbərlər

    11:44

    Səfir: Bakı və Əbu-Dabi hərtərəfli iqtisadi tərəfdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    11:37

    Bakıda qadının əməliyyatdan sonra ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılır

    Hadisə
    11:36

    Xocalı şəhəri, Hadrut və Qırmızı Bazar qəsəbələrinə daha 60 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    11:35

    BƏƏ naziri: Azərbaycanla münasibətlər ümumi inkişaf baxışına əsaslanır

    Xarici siyasət
    11:34

    Ukraynanın sabiq energetika nazirinə "Midas" işi üzrə şübhəli bilinir

    Digər ölkələr
    11:28

    Yusif Abdullayev: "BƏƏ ilə geniş biznes əlaqələri üçün böyük potensial var"

    Biznes
    11:24

    Azərbaycanlı tələbələrə ispan müəllimlər dərs keçəcək

    Biznes
    11:24

    "Milan" "Barselona"nın müdafiəçisi ilə maraqlanır

    Futbol
    11:18

    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 % artıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti