    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 8 % artıb

    Maliyyə
    • 19 yanvar, 2026
    • 14:23
    2025-ci ildə Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 89 milyard 916 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 8 % çoxdur.

    Son 1 ildə ölkədə adambaşına düşən nominal gəlir isə 7,6 % artaraq 8 778 manata çatıb.

    Dövlət Statistika Komitəsi əhalinin gəlirləri
    Доходы населения Азербайджана выросли на 8%
    Nominal income of Azerbaijan's population rises by 8%

