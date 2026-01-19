Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 8 % artıb
Maliyyə
- 19 yanvar, 2026
- 14:23
2025-ci ildə Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 89 milyard 916 milyon manat təşkil edib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 8 % çoxdur.
Son 1 ildə ölkədə adambaşına düşən nominal gəlir isə 7,6 % artaraq 8 778 manata çatıb.
Son xəbərlər
14:59
Azərbaycanda ötən il yük daşımaları 2 %-ə yaxın artıbİnfrastruktur
14:56
Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 1 %-dən çox artıbEnergetika
14:47
Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 %-dən çox artıbİKT
14:43
Baş nazir: Tramp Qrenlandiyaya qarşı hərbi əməliyyatlar planlaşdırmırDigər ölkələr
14:41
Foto
Azərbaycanla Malayziya fövqəladə hallarla mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə edibDaxili siyasət
14:40
Azərbaycan çempionatında 170-dək boksçu mübarizə aparacaqFərdi
14:39
Ötən il Azərbaycanda neçə müəssisənin həddən artıq çirklənməyə səbəb olduğu açıqlanıbEkologiya
14:36
Putinin xüsusi nümayəndəsi Davosda ABŞ nümayəndələri ilə görüşəcəkDigər ölkələr
14:35