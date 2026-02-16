Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Бизнес
    • 16 февраля, 2026
    • 11:18
    Азербайджан увеличил поставки золота из Швейцарии почти в 5 раз

    В 2025 году Азербайджан импортировал 57 475 кг золота на $6 млрд 264,8 млн, что на 89% больше в стоимостном и на 40% больше в количественном выражении по сравнению с показателями 2024 года.

    Согласно расчетам Report на основе данных Госкомстата, за отчетный период Азербайджан закупил 9 384 кг (+4,8 раза) золота из Швейцарии на сумму $1 млрд 198 млн (в 8 раз больше показателя годом ранее), из Австралии - 8 099 кг (-55%) на $889,8 млн (-39%), из США - 7 466 кг (-42%) на $860 млн (-19%).

    В то время как в 2020-2023 годах в Азербайджан из-за рубежа было ввезено 1 724 кг золота на $98,3 млн, в 2024 году было импортировано 41 078 кг на сумму $3 млрд 313 млн.

    В прошлом году Азербайджан продавал золото только в Швейцарию. В эту страну было поставлено 4 522 кг золота на сумму $326,2 млн, что соответственно на 6% и 54% больше показателя годом ранее.

    Azərbaycan İsveçrədən qızılın tədarükünü 5 dəfəyə yaxın artırıb
    Azerbaijan's gold imports surge to $6.26B in 2025
