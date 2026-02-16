Ильхам Алиев поздравил президента Литвы
Внешняя политика
- 16 февраля, 2026
- 11:06
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему литовскому коллеге Гитанасу Науседе.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Литовской Республики.
Азербайджан и Литву связывают отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что наши совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление основанных на добрых традициях двусторонних отношений, расширение взаимодействия, и впредь будут способствовать благополучию двух народов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, народу Литвы – постоянного мира и процветания".
Последние новости
11:33
ЦБА закрывает "Офис наличных денег" и передает услуги коммерческим банкамФинансы
11:33
Цены на газ в Европе снизились на 4%Энергетика
11:24
Прием документов по программе обучения за рубежом стартует 15 апреляНаука и образование
11:23
Жапаров: В Кыргызстане нет предпосылок для госпереворотаВ регионе
11:22
Министр ОАЭ: Отношения с Азербайджаном основаны на общем видении развитияВнешняя политика
11:22
В Азербайджане 207 человек привлекли к ответственности за незаконный оборот наркотиковВнутренняя политика
11:20
Экс-министру энергетики Герман Галущенко объявлено о подозрении по делу "Мидас"Другие страны
11:18
Азербайджан увеличил поставки золота из Швейцарии почти в 5 разБизнес
11:14