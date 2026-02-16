Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев поздравил президента Литвы

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему литовскому коллеге Гитанасу Науседе.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Литовской Республики.

    Азербайджан и Литву связывают отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что наши совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление основанных на добрых традициях двусторонних отношений, расширение взаимодействия, и впредь будут способствовать благополучию двух народов.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, народу Литвы – постоянного мира и процветания".

    İlham Əliyev Litva Prezidentini təbrik edib
    President Ilham Aliyev congratulates his Lithuanian counterpart
