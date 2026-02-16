Жапаров: В Кыргызстане нет предпосылок для госпереворота

В Кыргызстане нет предпосылок для государственного переворота.

Как передает Report, об этом заявил президент республики Садыр Жапаров в интервью госагентству "Кабар".

"В стране нет такой ситуации, которая могла бы привести к государственному перевороту, и если в сутках 24 часа, то я работаю 20 часов. Я слежу и наблюдаю за всем. Если что-то не так, я немедленно даю указания соответствующим министрам, акимам и губернаторам исправить это... Никакого переворота или чего-то подобного не будет. Во-первых, законы этого не допускают, а во-вторых, такой ситуации не существует", - сказал он.

Жапаров также отметил, что не допустит разделения Кыргызстана "на север и юг".

"После обретения независимости наши политики в личных интересах постоянно делили страну на север и юг. Я пришел в политику в 2005 году и увидел, что половина правительства - с юга, а половина - с севера. Тогда я пообещал себе: если стану президентом, излечу Кыргызстан от этой болезни", - подчеркнул он.

По его словам, с 2021 года разделение во властных кругах стало исчезать: была проведена ротация акимов, судей, сотрудников ГКНБ, МВД и прокуратуры.