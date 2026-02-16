Прием документов по программе обучения за рубежом стартует 15 апреля
Наука и образование
- 16 февраля, 2026
- 11:24
Прием документов на 2026-2027 учебный год в рамках Госпрограммы по обучению молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022–2028 годы начнется 15 апреля.
Как сообщает Report, об этом заявила Группа управления Государственной программы.
Отмечается, что одним из основных условий подачи заявки является получение документа о зачислении по соответствующей специальности и образовательной программе в университетах, включенных в соответствующий список.
С перечнем бакалаврских, магистерских и докторских программ по приоритетным направлениям в ведущих зарубежных вузах можно ознакомиться по ссылке. Образцы документов, необходимых для подачи заявки, также размещены по отдельной ссылке.
