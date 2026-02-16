Прием документов по программе обучения за рубежом стартует 15 апреля

Прием документов на 2026-2027 учебный год в рамках Госпрограммы по обучению молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022–2028 годы начнется 15 апреля.

Как сообщает Report, об этом заявила Группа управления Государственной программы.

Отмечается, что одним из основных условий подачи заявки является получение документа о зачислении по соответствующей специальности и образовательной программе в университетах, включенных в соответствующий список.

С перечнем бакалаврских, магистерских и докторских программ по приоритетным направлениям в ведущих зарубежных вузах можно ознакомиться по ссылке. Образцы документов, необходимых для подачи заявки, также размещены по отдельной ссылке.