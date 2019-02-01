Deutsche Bank впервые с 2014 года получил прибыль

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Впервые с 2014 года Deutsche Bank вышел в плюс.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в 2018 году прибыль Deutsche Bank составила 341 млн евро.

По итогам 2017-го года его убытки составили 735 млн евро.

"Итог 2018 года свидетельствует о том, что Deutsche Bank находится на правильном пути. В 2019 году мы продолжим снижать расходы и одновременно инвестировать в развитие.", - заявил председатель правления банка Кристиан Зевинг.

По его словам, акционеры банка получат дивиденды в размере 11 центов на акцию.

Снижение затрат, по словам Кристиана Зевинга, идет успешно. В нынешнем году ожидаемые расходы банка составят 21,8 млрд евро - на 1 млрд евро меньше, чем годом ранее. Deutsche Bank также планомерно сокращает штаты. До конца 2019 года число его сотрудников составит менее 90 тысяч человек.