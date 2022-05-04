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Чистая прибыль "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" выросла на 15%

Чистая прибыль "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" выросла на 15% ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило 2021 год с чистой прибылью в размере 51,792 млн манатов.
Финансы
4 мая 2022 г. 10:21
Чистая прибыль Азербайджанского Каспийского морского пароходства выросла на 15%

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило 2021 год с чистой прибылью в размере 51,792 млн манатов.

Это на 15% больше, чем в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения.

В прошлом году основные операционные доходы ASCO составили 459,133 млн манатов (на 9% больше, чем в предыдущем году), себестоимость продаж - 306,069 млн манатов (на 17,9% больше), общие и административные расходы - 39,962 млн манатов (на 2,2% меньше), социальные расходы - 7,124 млн манатов (на 43,2% меньше), прочие операционные доходы - 21,757 млн манатов (на 11% больше), прочие операционные расходы - 58,628 млн манатов (на 4,5% меньше), расходы на списание основных средств - 740 тыс. манатов (прибыль в предыдущем году), потери от курсовой разницы - 77 тыс. манатов (в 25,3 раза меньше), финансовые расходы - 1,735 млн манатов (на 35,3% меньше), выплаты по налогу на прибыль составили 14,763 млн манатов (на 8,6% меньше).

На 1 января этого года активы ASCO составили 1 291,208 млн манатов, что на 2,2% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства акционерного общества снизились на 12,1% - до 202,959 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 5,4% - до 1 088,249 млн манатов.

ASCO был создан в 2014 году. Его уставный капитал составляет 440,051 млн манатов. Компания на 100% принадлежит государству.

Консолидированную финансовую отчетность акционерного общества и его дочерних предприятий за 2021 год ведет одна из авторитетных аудиторских компаний мира Ernst & Young Holdings (CIS) B.V.

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