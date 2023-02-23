О нас

Центробанк Турции снизил ключевую ставку

Центробанк Турции снизил ключевую ставку Центробанк Турции впервые с декабря 2022 года решил снизить ключевую процентную ставку с 9% до 8,5%.
Финансы
23 февраля 2023 г. 15:11
Центробанк Турции снизил ключевую ставку

Центробанк Турции впервые с декабря 2022 года решил снизить ключевую процентную ставку с 9% до 8,5%.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка снизил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 8,5%. Хотя ожидается, что землетрясение повлияет на экономическую активность в ближайшей перспективе, предполагается, что оно не окажет постоянного влияния на показатели экономики в среднесрочной перспективе", - cказано в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Türkiye's central bank lowers key rate
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini aşağı salıb

Другие новости из категории

Страховой рынок Азербайджана вырос на 14%
Страховой рынок Азербайджана вырос на 14%
23 февраля 2023 г. 16:05
Микаил Джаббаров: Поступления от аренды недвижимости в госбюджет выросли на 53,3%
Микаил Джаббаров: Поступления от аренды недвижимости в госбюджет выросли на 53,3%
23 февраля 2023 г. 14:32
Состоится собрание акционеров A-Qrup Sigorta
Состоится собрание акционеров A-Qrup Sigorta
23 февраля 2023 г. 10:45
В ЦБА обсудили влияние глобальных экономических тенденций на финансово-банковский сектор
В ЦБА обсудили влияние глобальных экономических тенденций на финансово-банковский сектор
23 февраля 2023 г. 10:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2023)
23 февраля 2023 г. 09:47
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.02.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.02.2023)
23 февраля 2023 г. 09:32
Сменилось руководство инвестиционной компании Unicapital
Сменилось руководство инвестиционной компании Unicapital
22 февраля 2023 г. 19:04
Имущество трех ликвидируемых банков выставлено на продажу
Имущество трех ликвидируемых банков выставлено на продажу
22 февраля 2023 г. 18:35
Региональный директор Всемирного банка посетит Азербайджан
Региональный директор Всемирного банка посетит Азербайджан
22 февраля 2023 г. 16:45
Министерство обороны обеспечит оплату обязательного личного страхования
Министерство обороны обеспечит оплату обязательного личного страхования
22 февраля 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi