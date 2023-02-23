Центробанк Турции снизил ключевую ставку

Центробанк Турции впервые с декабря 2022 года решил снизить ключевую процентную ставку с 9% до 8,5%.

Центробанк Турции впервые с декабря 2022 года решил снизить ключевую процентную ставку с 9% до 8,5%.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка снизил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 8,5%. Хотя ожидается, что землетрясение повлияет на экономическую активность в ближайшей перспективе, предполагается, что оно не окажет постоянного влияния на показатели экономики в среднесрочной перспективе", - cказано в сообщении.