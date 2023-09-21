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Центробанк Турции повысил ключевую ставку

Центробанк Турции повысил ключевую ставку Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 30%.
Финансы
21 сентября 2023 г. 15:09
Центробанк Турции повысил ключевую ставку

Центробанк Турции повысил ключевую учетную ставку c 25% до 30%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике принял решение о повышении учетной ставки (ставки аукционного однонедельного репо) с 25% до 30%. Комитет решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики с целью скорейшего достижения дезинфляции, закрепления инфляционных ожиданий и сдерживания ухудшения ценового поведения", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Türkiye’s central bank hikes interest rate to 30%
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini 30 %-ə qaldırıb

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