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    Центробанк России готовится снизить ключевую ставку

    В следующем году ставка может опуститься до 7,5%

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Центробанк России на заседании 16 июня рассмотрит два возможных варианта решения - снижение ключевой ставки на 0,25 и на 0,5 процентных пункта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

    Напомним, что ЦБР в апреле понизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта до 9,25% годовых, форсировав смягчение политики вопреки ожиданиям большинства аналитиков. "Мы сокращаем ставки, снижаем ставки. Мы будем действительно рассматривать две опции (снижение на 0,25 и 0,5 процентных пункта)", - сказала Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов в Госдуме в понедельник.

    "Мы будем принимать свое решение на базе традиционного анализа показателей инфляции, инфляционных ожиданий, ситуации в экономике, безработицы. Сейчас интенсивно идет подготовка к этому заседанию и будем выбирать возможный шаг", - добавила она.

    ЦБР нацелен на снижение ставки до равновесного уровня в 6,5-6,75%, но на это уйдет несколько лет.

    Опрошенные Reuters экономисты ожидают снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 16 июня на 0,25 процентных пункта до 9,0% годовых и полагают, что смягчение продолжится до первого квартала 2018 года, после чего регулятор возьмет паузу, а в третьем квартале следующего года опустит ставку до 7,50%.

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