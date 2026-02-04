ЦБА: К концу 2026–2027 годов ожидается профицит счета текущих операций
Финансы
- 04 февраля, 2026
- 10:33
Согласно обновленным макроэкономическим прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), на конец 2026 и 2027 годов ожидается профицит счета текущих операций.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, показатели внешнего сектора, играющие ключевую роль в обеспечении баланса на валютном рынке, сохраняются на благоприятном уровне. По данным таможенной статистики, в 2025 году положительное сальдо внешней торговли составило $0,7 млрд.
При этом, по предварительным оценкам, без учета импорта золота профицит внешней торговли превысил $6,9 млрд, отметили в Центральном банке.
