İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    AMB: 2026-2027-ci illərin sonuna cari əməliyyatlar hesabı profisitli olacaq

    Maliyyə
    • 04 fevral, 2026
    • 10:05
    AMB: 2026-2027-ci illərin sonuna cari əməliyyatlar hesabı profisitli olacaq

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) yenilənmiş makroiqtisadi proqnozlarına uyğun olaraq 2026 və 2027-ci illərin sonuna cari əməliyyatlar hesabının profisitli olacağı gözlənilir.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, valyuta bazarında tarazlığın formalaşmasında həlledici rol oynayan xarici sektor göstəriciləri əlverişli olaraq qalır. Gömrük statistikasına əsasən, 2025-ci ildə ölkənin xarici ticarətində 0,7 milyard ABŞ dolları müsbət saldo qeydə alınıb. İlkin qiymətləndirmələrə görə, qızıl idxalı çıxılmaqla xarici ticarətdə müsbət saldo 6,9 milyard ABŞ dollarını üstələyib", - deyə AMB bəyan edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı cari əməliyyatlar balansı
    ЦБА: К концу 2026–2027 годов ожидается профицит счета текущих операций

    Son xəbərlər

    10:45

    9-cu siniflərin buraxılış imtahanının şəhər və rayonlar üzrə keçirilmə qrafiki açıqlanıb

    Elm və təhsil
    10:44

    "Zirə"nin futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    10:44

    Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondlarının ümumi dəyəri dəyişməyib

    Maliyyə
    10:38

    Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    10:37
    Foto

    Yasamaldakı yanacaqdoldurma məntəqəsində pozuntu aşkarlanıb

    Hadisə
    10:35

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Finlandiya millisindən təklif alıb

    Futbol
    10:35

    Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    10:33
    Foto
    Video

    Əbu-Dabidə İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    10:30

    Azərbaycanın xarici dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti