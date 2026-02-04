AMB: 2026-2027-ci illərin sonuna cari əməliyyatlar hesabı profisitli olacaq
Maliyyə
- 04 fevral, 2026
- 10:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) yenilənmiş makroiqtisadi proqnozlarına uyğun olaraq 2026 və 2027-ci illərin sonuna cari əməliyyatlar hesabının profisitli olacağı gözlənilir.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, valyuta bazarında tarazlığın formalaşmasında həlledici rol oynayan xarici sektor göstəriciləri əlverişli olaraq qalır. Gömrük statistikasına əsasən, 2025-ci ildə ölkənin xarici ticarətində 0,7 milyard ABŞ dolları müsbət saldo qeydə alınıb. İlkin qiymətləndirmələrə görə, qızıl idxalı çıxılmaqla xarici ticarətdə müsbət saldo 6,9 milyard ABŞ dollarını üstələyib", - deyə AMB bəyan edib.
Son xəbərlər
10:45
9-cu siniflərin buraxılış imtahanının şəhər və rayonlar üzrə keçirilmə qrafiki açıqlanıbElm və təhsil
10:44
"Zirə"nin futbolçusu I Liqa klubuna keçibFutbol
10:44
Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondlarının ümumi dəyəri dəyişməyibMaliyyə
10:38
Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıbMaliyyə
10:37
Foto
Yasamaldakı yanacaqdoldurma məntəqəsində pozuntu aşkarlanıbHadisə
10:35
Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Finlandiya millisindən təklif alıbFutbol
10:35
Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıbMaliyyə
10:33
Foto
Video
Əbu-Dabidə İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
10:30