    Президент Азербайджана: Сейчас мы расширяем торговые отношения с Арменией

    Внешняя политика
    • 04 февраля, 2026
    • 18:04
    Президент Азербайджана: Сейчас мы расширяем торговые отношения с Арменией

    Эти шесть месяцев (с момента Вашингтонского саммита - ред.) были очень важными для развития наших отношений. Мы не только сняли ограничения на грузоперевозки через Азербайджан в Армению, но и начали экспорт нефтепродуктов в Армению.

    Как передает корреспондент Report из Абу-Даби, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство".

    "Другими словами, наше сотрудничество началось в течение этих шести месяцев. Сейчас мы расширяем наши торговые отношения. Сегодня утром я встретился с моим армянским коллегой, и мы обсудили наши дальнейшие действия", - подчеркнул глава государства.

    Azərbaycan Prezidenti: Hazırda Ermənistanla ticari münasibətlərimizi artırırıq
    President: 'We are now increasing our trade relationship with Armenia'
