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ЦБА будет сотрудничать с зарубежной компанией, моделирующей риски землетрясений

ЦБА будет сотрудничать с зарубежной компанией, моделирующей риски землетрясений Центральный банк Азербайджана (ЦБА) начал сотрудничество с компанией Reasürans, которая специализируется на моделировании рисков землетрясений в Турции.
Финансы
22 мая 2024 г. 16:33
ЦБА будет сотрудничать с зарубежной компанией, моделирующей риски землетрясений

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) начал сотрудничество с компанией Reasürans, которая специализируется на моделировании рисков землетрясений в Турции.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный директор ЦБА Зия Алиев.

По его словам, цель этого проекта заключается в правильной оценке и измерении катастрофических рисков и рисков землетрясений.

"Проект требует от нас тесной работы с другими государственными ведомствами, потому что для оценки рисков землетрясений необходимо правильно измерить очаги землетрясений и их активность. Кроме того, важно оценить, насколько устойчивы как жилые, так и нежилые здания в Азербайджане к возможным землетрясениям. С этой целью мы также будем работать с соответствующими государственными структурами в рамках проекта", - сказал З. Алиев.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s CBA to cooperate with foreign company modeling earthquake risks
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı zəlzələ risklərini modelləşdirən xarici şirkətlə əməkdaşlıq edəcək

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