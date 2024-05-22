ЦБА будет сотрудничать с зарубежной компанией, моделирующей риски землетрясений

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) начал сотрудничество с компанией Reasürans, которая специализируется на моделировании рисков землетрясений в Турции.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) начал сотрудничество с компанией Reasürans, которая специализируется на моделировании рисков землетрясений в Турции.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный директор ЦБА Зия Алиев.

По его словам, цель этого проекта заключается в правильной оценке и измерении катастрофических рисков и рисков землетрясений.

"Проект требует от нас тесной работы с другими государственными ведомствами, потому что для оценки рисков землетрясений необходимо правильно измерить очаги землетрясений и их активность. Кроме того, важно оценить, насколько устойчивы как жилые, так и нежилые здания в Азербайджане к возможным землетрясениям. С этой целью мы также будем работать с соответствующими государственными структурами в рамках проекта", - сказал З. Алиев.