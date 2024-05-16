ЦБА: Банки перекладывают большую часть обязательств на клиентов для минимизации потерь

Сотрудники юридических отделов азербайджанских банков с таким профессионализмом составляют договоры, что большая часть обязательств ложится на клиентов.

Сотрудники юридических отделов азербайджанских банков с таким профессионализмом составляют договоры, что большая часть обязательств ложится на клиентов.

Как сообщает Report, об этом заявила старший специалист Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Хаяла Мамедова на проходящем в Баку Fintex Summit.

По ее словам, это делается для того, чтобы минимизировать потери, с которыми могут столкнуться банки.

"Если гражданин имеет высокий уровень киберзнаний, он может воспользоваться лазейками в защите банка и нанести ущерб. Банку будет сложно это предотвратить. Сложно отличить реальное мошенничество от симулированного", - сказала Мамедова.

Мамедова отметила, что для минимизации субъективных факторов все банки заключают с клиентами договоры на обслуживание карт и текущих счетов.