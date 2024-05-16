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ЦБА: Банки перекладывают большую часть обязательств на клиентов для минимизации потерь

ЦБА: Банки перекладывают большую часть обязательств на клиентов для минимизации потерь Сотрудники юридических отделов азербайджанских банков с таким профессионализмом составляют договоры, что большая часть обязательств ложится на клиентов.
Финансы
16 мая 2024 г. 11:34
ЦБА: Банки перекладывают большую часть обязательств на клиентов для минимизации потерь

Сотрудники юридических отделов азербайджанских банков с таким профессионализмом составляют договоры, что большая часть обязательств ложится на клиентов.

Как сообщает Report, об этом заявила старший специалист Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Хаяла Мамедова на проходящем в Баку Fintex Summit.

По ее словам, это делается для того, чтобы минимизировать потери, с которыми могут столкнуться банки.

"Если гражданин имеет высокий уровень киберзнаний, он может воспользоваться лазейками в защите банка и нанести ущерб. Банку будет сложно это предотвратить. Сложно отличить реальное мошенничество от симулированного", - сказала Мамедова.

Мамедова отметила, что для минимизации субъективных факторов все банки заключают с клиентами договоры на обслуживание карт и текущих счетов.

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Версия на азербайджанском языке AMB: “Banklar itkiləri minimallaşdımaq üçün öhdəliklərin əksəriyyətini istifadəçiyə ötürür”

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