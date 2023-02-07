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BNP Paribas объявил об обратном выкупе акций на 5 млрд евро

BNP Paribas объявил об обратном выкупе акций на 5 млрд евро BNP Paribas намерен выкупить в нынешнем году свои акции у инвесторов на 5 млрд евро.
Финансы
7 февраля 2023 г. 12:58
BNP Paribas объявил об обратном выкупе акций на 5 млрд евро

BNP Paribas намерен выкупить в нынешнем году свои акции у инвесторов на 5 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом указано в отчетности.

Из указанной суммы 4 млрд евро связаны с продажей американского подразделения в 2021 году канадскому банку Bank of Montreal, а 962 млн евро будут выплачены в рамках стандартной программы банка по ежегодному выкупу своих акций.

Кроме того, французский банк отчитался о получении чистой прибыли по итогам четвертого квартала года в размере 2,15 млрд евро. Это на 6,7% хуже показателя предыдущего года, а также хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали от компании получения прибыли в размере 2,3 млрд евро.

Выручка же банка выросла по итогам квартала на 7,8%, до 12,1 млрд евро, что практически совпало с ожиданиями аналитиков.

При этом BNP повысил собственные цели по прибыльности на среднесрочный период. Так, банк рассчитывает теперь, что чистая прибыль к 2025 году вырастет на 9%, а не 7%, как BNP планировал ранее. Рентабельность собственного капитала, ключевой показатель прибыльности, BNP ожидает увидеть на уровне 12% вместо предыдущей цели в 11%.

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Версия на английском языке FT: BNP Paribas raises targets for profits after record year

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