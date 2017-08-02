Биткоин разделился на две криптовалюты

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Биткоин раскололся на две криптовалюты после вмешательства китайской группы майнеров (добытчиков криптовалюты). Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, биткоин разделился на Bitcon Cash и обычный Bitcon.

Причиной стало недовольство китайских майнеров новым протоколом работы изначального биткоина. Эксперты ожидают, что в результате внесения нового протокола криптовалюты работоспособность ее сети и скорость операций будут увеличены.

После разделения биткоина стоимость единицы Bitcon Cash составляла 146,37 доллара, а цена Bitcoin упала на 4,6% - до 2 729 доллара.