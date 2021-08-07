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Биржевые индексы США выросли

Биржевые индексы США выросли Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов.
Финансы
7 августа 2021 г. 04:51
Биржевые индексы США выросли

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи.

Так, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,41 процента - до 35 209,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,4 процента, до 14 835,76 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,17 процента, до 4 436,55 пункта.

Индексы подросли на фоне публикации данных о безработице в стране. Безработица в США в июле снизилась до 5,4 процентов с уровня июня в 5,9 процентов. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи, в то время как ожидался рост на 870 тысяч.

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