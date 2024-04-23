Банковская миссия Азербайджана провела встречу в Госдепартаменте США

Банковская миссия во главе с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым провела встречу в Государственном департаменте США.

Банковская миссия во главе с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым провела встречу в Государственном департаменте США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В ходе встречи представители двух стран обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Также состоялась двусторонняя встреча с управляющим директором Бюро Госдепартамента по вопросам Европы и Евразии Марком Кэмероном.

Напомним, что визит миссии в США организован Ассоциацией банков Азербайджана и Торгово-промышленной палатой США-Азербайджан (USACC). В ней принимают участие руководители ведущих институтов страны.