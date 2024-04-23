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Банковская миссия Азербайджана провела встречу в Госдепартаменте США

Банковская миссия Азербайджана провела встречу в Госдепартаменте США Банковская миссия во главе с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым провела встречу в Государственном департаменте США.
Финансы
23 апреля 2024 г. 13:50
Банковская миссия Азербайджана провела встречу в Госдепартаменте США

Банковская миссия во главе с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым провела встречу в Государственном департаменте США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В ходе встречи представители двух стран обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Также состоялась двусторонняя встреча с управляющим директором Бюро Госдепартамента по вопросам Европы и Евразии Марком Кэмероном.

Напомним, что визит миссии в США организован Ассоциацией банков Азербайджана и Торгово-промышленной палатой США-Азербайджан (USACC). В ней принимают участие руководители ведущих институтов страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın bankçılıq missiyası ABŞ Dövlət Departamentində görüş keçirib

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