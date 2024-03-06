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"Азеркосмос" выбирает страховщика

"Азеркосмос" выбирает страховщика Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на добровольное страхование транспортных средств (KASKO).
Финансы
6 марта 2024 г. 11:15
Азеркосмос выбирает страховщика

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на добровольное страхование транспортных средств (KASKO).

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 37 манатов.

Претенденты могут подать свои предложения до 4 апреля в административное здание "Азеркосмос", расположенное по адресу: город Баку, улица Узеира Гаджибейли, 72.

Предложения будут рассмотрены 4 апреля в 13:00 по указанному адресу.

В рамках годового страхового обслуживания планируется застраховать 17 автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos" sığortaçı seçir

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