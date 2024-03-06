"Азеркосмос" выбирает страховщика

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на добровольное страхование транспортных средств (KASKO).

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на добровольное страхование транспортных средств (KASKO).

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 37 манатов.

Претенденты могут подать свои предложения до 4 апреля в административное здание "Азеркосмос", расположенное по адресу: город Баку, улица Узеира Гаджибейли, 72.

Предложения будут рассмотрены 4 апреля в 13:00 по указанному адресу.

В рамках годового страхового обслуживания планируется застраховать 17 автомобилей.