​Азербайджан сократил денежные переводы в Грузию

В августе из Азербайджана в Грузию переведено 1,88 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального банка Грузии.

В отчетном периоде объем денежных переводов сократился на 5,03%.

Доля Азербайджана в общем объеме переводов в Грузию составила 1,29%.

В августе в соседнюю страну из зарубежных стран в целом было переведено 146,4 млн долларов (+7,8%). Объем денежных переводов из Грузии в другие страны возрос на 0,5% - до 19 млн долларов.