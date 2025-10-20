Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Азербайджан стремится расширить партнерство с рядом финансовых институтов

    Финансы
    • 20 октября, 2025
    • 13:40
    Азербайджан стремится расширить партнерство с рядом финансовых институтов

    Делегация во главе с председателем Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талехом Кязымовым в рамках участия в Ежегодном собрании Всемирного банка и Международного валютного фонда встретилась в Вашингтоне с представителями ряда финансовых институтов.

    Согласно информации, на встречах с представителями Коммерческого банка Абу-Даби, Mizuho Bank, UBS, Федерального резервного банка Нью-Йорка обсуждались глобальная макроэкономическая ситуация, текущие тренды и перспективы развития финансового сектора Азербайджана, а также вопросы расширения.

    Встречи, проведенные в рамках визита в американскую столицу с 13 по 18 октября, имели важное значение для дальнейшего укрепления сотрудничества ЦБА и финансового сектора страны с международными финансовыми институтами, в том числе для укрепления стратегического диалога с международными партнерами.

