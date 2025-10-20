Азербайджан стремится расширить партнерство с рядом финансовых институтов

Делегация во главе с председателем Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талехом Кязымовым в рамках участия в Ежегодном собрании Всемирного банка и Международного валютного фонда встретилась в Вашингтоне с представителями ряда финансовых институтов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, на встречах с представителями Коммерческого банка Абу-Даби, Mizuho Bank, UBS, Федерального резервного банка Нью-Йорка обсуждались глобальная макроэкономическая ситуация, текущие тренды и перспективы развития финансового сектора Азербайджана, а также вопросы расширения.

Встречи, проведенные в рамках визита в американскую столицу с 13 по 18 октября, имели важное значение для дальнейшего укрепления сотрудничества ЦБА и финансового сектора страны с международными финансовыми институтами, в том числе для укрепления стратегического диалога с международными партнерами.