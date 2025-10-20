Azərbaycan bir sıra maliyyə institutları ilə tərəfdaşlığı genişləndirmək istəyir
- 20 oktyabr, 2025
- 13:01
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun İllik Toplantılarında iştirak çərçivəsində bir sıra maliyyə institutları ilə görüşüb.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Abu-Dabi Kommersiya Bankı, "Mizuho Bank", "UBS", Nyu-York Federal Ehtiyatlar Sistemi kimi maliyyə qurumları ilə keçirilən görüşlərdə qlobal makroiqtisadi vəziyyət, Azərbaycanın maliyyə sektorunun cari trendləri və inkişaf perspektivləri, həmçinin maliyyə sektorları arasında tərəfdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub.
13-18 oktyabr tarixlərini əhatə edən ABŞ səfəri çərçivəsində keçirilmiş görüşlər AMB-nin, eləcə də ölkənin maliyyə sektorunun beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlığının daha da gücləndirilməsi, o cümlədən beynəlxalq tərəfdaşlarla strateji dialoqunun möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edib.