İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycan bir sıra maliyyə institutları ilə tərəfdaşlığı genişləndirmək istəyir

    Maliyyə
    • 20 oktyabr, 2025
    • 13:01
    Azərbaycan bir sıra maliyyə institutları ilə tərəfdaşlığı genişləndirmək istəyir

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun İllik Toplantılarında iştirak çərçivəsində bir sıra maliyyə institutları ilə görüşüb.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Abu-Dabi Kommersiya Bankı, "Mizuho Bank", "UBS", Nyu-York Federal Ehtiyatlar Sistemi kimi maliyyə qurumları ilə keçirilən görüşlərdə qlobal makroiqtisadi vəziyyət, Azərbaycanın maliyyə sektorunun cari trendləri və inkişaf perspektivləri, həmçinin maliyyə sektorları arasında tərəfdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub.

    13-18 oktyabr tarixlərini əhatə edən ABŞ səfəri çərçivəsində keçirilmiş görüşlər AMB-nin, eləcə də ölkənin maliyyə sektorunun beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlığının daha da gücləndirilməsi, o cümlədən beynəlxalq tərəfdaşlarla strateji dialoqunun möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Taleh Kazımov Dünya Bankı Beynəlxalq Valyuta Fondu

    Son xəbərlər

    13:20

    Xocavənddə mina hadisəsi baş verib

    Digər
    13:19

    Fransa Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketi üzərində işə başlamağı təklif edəcək

    Digər ölkələr
    13:09

    Zelenski Makronla görüşəcək

    Digər ölkələr
    13:01
    Foto

    Azərbaycan bir sıra maliyyə institutları ilə tərəfdaşlığı genişləndirmək istəyir

    Maliyyə
    12:59

    AZAL təyyarəsinin sərnişinləri Pulkovoda məcburi enişdən sonra Bakıya yollanıblar - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    12:51
    Foto

    Azərbaycanın daha 5 boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    12:45

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri artıb

    Energetika
    12:40

    İngiltərə klubunun yeni baş məşqçisinin kim olacağı açıqlanıb

    Futbol
    12:40

    Monqolustan Prezidenti Baş nazirin istefasına veto qoyub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti