Азербайджан принял участие в конференции IORWG в ОАЭ
Финансы
- 07 октября, 2025
- 18:11
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял участие в ежегодной всемирной конференции Международной рабочей группы по операционным рискам (IORWG), которая проходила в столице ОАЭ Абу-Даби.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, банк представляла делегация во главе с заместителем председателя Гюляр Пашаевой.
В рамках мероприятия директор департамента управления рисками ЦБА Мухаммед Магеррамли выступил с презентацией на тему GRC & Integrated Risk Management.
Азербайджан своим участием в качестве сопредседателя в конференции IORWG, объединяющей 119 центральных банков и других надзорных органов, показывает насколько важное значение страна придает сотрудничеству и обмену опытом для более эффективного и действенного управления операционными рисками.
