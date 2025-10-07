Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Азербайджан принял участие в конференции IORWG в ОАЭ

    Финансы
    07 октября, 2025
    • 18:11
    Азербайджан принял участие в конференции IORWG в ОАЭ

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял участие в ежегодной всемирной конференции Международной рабочей группы по операционным рискам (IORWG), которая проходила в столице ОАЭ Абу-Даби.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, банк представляла делегация во главе с заместителем председателя Гюляр Пашаевой.

    В рамках мероприятия директор департамента управления рисками ЦБА Мухаммед Магеррамли выступил с презентацией на тему GRC & Integrated Risk Management.

    Азербайджан своим участием в качестве сопредседателя в конференции IORWG, объединяющей 119 центральных банков и других надзорных органов, показывает насколько важное значение страна придает сотрудничеству и обмену опытом для более эффективного и действенного управления операционными рисками.

