Год экономии: Азербайджанские туристы стали тратить меньше за границей

В 2025 году 1 млн 280 тыс. 787 азербайджанских туристов потратили за границей в общей сложности 2 млрд 33 млн 587 тыс. манатов.

По полученной Report информации, это на 8,3% меньше, чем в 2024 году.

Основная часть расходов пришлась на транспорт и услуги размещения. На транспорт потрачено 745 млн 25 тыс. манатов (на 2,9% меньше по сравнению с предыдущим годом), на размещение - 450 млн 353 тыс. манатов (-13,1%), а на питание - 402 млн 800 тыс. манатов (-7%).

Культурные расходы составили 6 млн 360 тыс. манатов (-25,6%). На приобретение туристических пакетов потрачено 65 млн 369 тыс. манатов (-3,7%), а на аренду автомобилей - 3 млн 592 тыс. манатов (-8,1%).

Расходы на спорт и развлечения показали заметный рост - за этот период потрачено 12 млн 797 тыс. манатов (+7,8%).

На покупку товаров и подарков потрачено 327 млн 441 тыс. манатов (-13,8%). Прочие расходы составили 19 млн 847 тыс. манатов (-26,6%).

В прошлом году азербайджанские туристы больше всего потратились в Турции - 881 млн 552 тыс. манатов (-3,7%). На втором месте Россия (274 млн 250 тыс. манатов, -48,5%), а на третьем - ОАЭ (190 млн 502 тыс. манатов, -6%).

Общее число граждан Азербайджана, выехавших за границу в 2025 году, сократилось на 2,3% по сравнению с 2024 годом и составило 2 млн 109,9 тыс. человек. 41,2% граждан выехали в Турцию, 14,5% - в Россию, 10,7% - в Грузию, 9,7% - в Иран, 23,9% - в другие страны. Среди них 63,5% - мужчины, 36,5% - женщины.

За год число выехавших в Грузию выросло на 20,4%, в Иран - на 9,2%, в Россию - сократилось на 31,5%, а в Турцию - на 1,6%.

69,6% выехавших за границу граждан Азербайджана воспользовались воздушным транспортом, 28,5% - железнодорожным и автомобильным, 1,9% - морским.