Azərbaycan Əməliyyat Riskləri üzrə Beynəlxalq İşçi Qrupunun konfransında iştirak edib
- 07 oktyabr, 2025
- 17:50
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən Əməliyyat Riskləri üzrə Beynəlxalq İşçi Qrupunun (IORWG) illik beynəlxalq konfransında iştirak edib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qurumu sədr müavini Gülər Paşayevanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib.
Tədbir çərçivəsində AMB-nin Risklərin idarə edilməsi departamentinin direktoru Məhəmməd Məhərrəmli "GRC & Integrated Risk Management" mövzusunda təqdimatla çıxış edib.
Azərbaycanın 119 mərkəzi bankı və digər nəzarət qurumunu birləşdirən IORWG konfransında həmsədr qismində iştirakı əməliyyat risklərinin daha səmərəli və effektiv idarə olunması üçün əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsinə verdiyi önəmin bariz nümunəsidir.