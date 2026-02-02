Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Глава индийского генштаба и министр обороны Армении обсудили развитие сотрудничества

    В регионе
    • 02 февраля, 2026
    • 15:17
    Глава индийского генштаба и министр обороны Армении обсудили развитие сотрудничества

    Начальник штаба обороны Вооруженных сил Индии генерал Анил Чаухан и министр обороны Армении Сурен Папикян в Ереване обсудили развитие двусторонних связей.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Папикян высоко оценил нынешний уровень армяно-индийского сотрудничества в оборонной сфере, отметив, что Армения готова продолжить военно-техническое сотрудничество с Индией.

    Генерал Чаухан выразил готовность индийских ВС продолжать развивать сотрудничество в существующих областях и инициировать новые направления, которые представляют взаимный интерес.

    В ходе встречи также обсуждался ряд вопросов, касающихся региональной и международной безопасности.

    По данным армянских СМИ, в последние годы Ереван и Нью-Дели заключили оружейные контракты на $1,5 млрд. В рамках договоренностей Индия поставляет РСЗО, ствольную артиллерию, средства ПВО и т.д.

