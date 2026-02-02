Глава индийского генштаба и министр обороны Армении обсудили развитие сотрудничества

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Индии генерал Анил Чаухан и министр обороны Армении Сурен Папикян в Ереване обсудили развитие двусторонних связей.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Папикян высоко оценил нынешний уровень армяно-индийского сотрудничества в оборонной сфере, отметив, что Армения готова продолжить военно-техническое сотрудничество с Индией.

Генерал Чаухан выразил готовность индийских ВС продолжать развивать сотрудничество в существующих областях и инициировать новые направления, которые представляют взаимный интерес.

В ходе встречи также обсуждался ряд вопросов, касающихся региональной и международной безопасности.

По данным армянских СМИ, в последние годы Ереван и Нью-Дели заключили оружейные контракты на $1,5 млрд. В рамках договоренностей Индия поставляет РСЗО, ствольную артиллерию, средства ПВО и т.д.