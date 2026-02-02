Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Песков: Если Зеленский хочет переговоров с Путиным, то может приехать в Москву

    В регионе
    • 02 февраля, 2026
    • 14:05
    Песков: Если Зеленский хочет переговоров с Путиным, то может приехать в Москву

    Россия остается привержена позиции, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Вот эта позиция остается нашей позицией. Она достаточно последовательная", - подчеркнул он.

    Отметим, что на днях в ответ на предложение российской стороны провести переговоры президентов РФ и Украины, Зеленский заявил о том, что Путин может посетить Киев. По его словам, Украина хочет конструктивно договориться о реальном окончании войны, а также о встрече, которая может стать результативной.

    Peskov: Zelenski Putinlə danışıqlar aparmaq istəyirsə, Moskvaya gələ bilər
    Peskov: If Zelenskyy wants to negotiate with Putin, he can come to Moscow
    Лента новостей