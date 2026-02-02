Песков: Если Зеленский хочет переговоров с Путиным, то может приехать в Москву

Россия остается привержена позиции, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Вот эта позиция остается нашей позицией. Она достаточно последовательная", - подчеркнул он.

Отметим, что на днях в ответ на предложение российской стороны провести переговоры президентов РФ и Украины, Зеленский заявил о том, что Путин может посетить Киев. По его словам, Украина хочет конструктивно договориться о реальном окончании войны, а также о встрече, которая может стать результативной.