СМИ: Внедрение в Колумбии модели ASAN xidmət углубит сотрудничество с Азербайджаном

В Колумбии могут внедрить модель ASAN xidmət.

Как передает Report, об этом сообщают колумбийские СМИ.

"Внедрение модели ASAN в Колумбии может стать важным импульсом для углубления двустороннего сотрудничества между Баку и Боготой", - пишет колумбийский журнал Acta Diurna.

Издание отмечает, что в феврале 2026 года исполнится год со дня подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством информационных технологий и связи Колумбии и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Издание напоминает, что соглашение было подписано в рамках Всемирного правительственного саммита.

Документ направлен на содействие упрощению и внедрению инноваций в сфере предоставления государственных услуг за счет применения передовых международных практик.

В меморандуме предусмотрен поэтапный план внедрения в Колумбии модели обслуживания ASAN, получившей международное признание благодаря своей эффективности, прозрачности и ориентированности на потребности граждан.

Документ также включает организацию программ стажировок для колумбийских государственных служащих в центрах ASAN в Азербайджане, а также передачу знаний и передового опыта при непосредственной поддержке азербайджанских экспертов.

В случае полной реализации соглашения Колумбия может стать первой страной в Северной и Южной Америке, внедрившей модель ASAN, которая уже успешно применяется в странах Европы, Азии и Африки.

Напомним, что недавно в Пакистане начал работу первый аналог центра ASAN xidmət.