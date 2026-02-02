Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    СМИ: Внедрение в Колумбии модели ASAN xidmət углубит сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 02 февраля, 2026
    • 14:39
    СМИ: Внедрение в Колумбии модели ASAN xidmət углубит сотрудничество с Азербайджаном

    В Колумбии могут внедрить модель ASAN xidmət.

    Как передает Report, об этом сообщают колумбийские СМИ.

    "Внедрение модели ASAN в Колумбии может стать важным импульсом для углубления двустороннего сотрудничества между Баку и Боготой", - пишет колумбийский журнал Acta Diurna.

    Издание отмечает, что в феврале 2026 года исполнится год со дня подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством информационных технологий и связи Колумбии и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

    Издание напоминает, что соглашение было подписано в рамках Всемирного правительственного саммита.

    Документ направлен на содействие упрощению и внедрению инноваций в сфере предоставления государственных услуг за счет применения передовых международных практик.

    В меморандуме предусмотрен поэтапный план внедрения в Колумбии модели обслуживания ASAN, получившей международное признание благодаря своей эффективности, прозрачности и ориентированности на потребности граждан.

    Документ также включает организацию программ стажировок для колумбийских государственных служащих в центрах ASAN в Азербайджане, а также передачу знаний и передового опыта при непосредственной поддержке азербайджанских экспертов.

    В случае полной реализации соглашения Колумбия может стать первой страной в Северной и Южной Америке, внедрившей модель ASAN, которая уже успешно применяется в странах Европы, Азии и Африки.

    Напомним, что недавно в Пакистане начал работу первый аналог центра ASAN xidmət.

    ASAN Xidmət Колумбия Азербайджан меморандум
    Kolumbiyada "ASAN xidmət" sistemi tətbiq edilə bilər
    Media: Introduction of ASAN service model in Colombia to deepen cooperation with Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    15:37

    СМИ: Иран и США возобновляют переговоры по ядерной сделке

    Другие страны
    15:36

    ММ ратифицировал Конвенцию о безопасности труда

    Милли Меджлис
    15:31

    ММ одобрил продление приостановки проверок в сфере предпринимательства еще на год

    Милли Меджлис
    15:17

    Глава индийского генштаба и министр обороны Армении обсудили развитие сотрудничества

    В регионе
    15:15

    Спецпосланник президента США завтра посетит Израиль

    Другие страны
    15:13

    Год экономии: Азербайджанские туристы стали тратить меньше за границей

    Туризм
    15:05

    В Иране арестовали четырех иностранцев за участие в беспорядках

    В регионе
    14:53

    IATA: Грузовые перевозки - одно из самых перспективных направлений роста доходов AZAL

    Инфраструктура
    14:39

    СМИ: Внедрение в Колумбии модели ASAN xidmət углубит сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей