IATA: Грузовые перевозки - одно из самых перспективных направлений роста доходов AZAL

Грузовые перевозки являются одним из самых перспективных направлений для роста доходов ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Об этом в интервью Report заявил региональный вице-президент Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Европе Рафаэль Шварцман.

Р. Шварцман отметил, что на долю грузовых перевозок сегодня приходится лишь около 1% доходов AZAL.

"Этот показатель значительно ниже среднеотраслевых значений", - отметил вице-президент.

По его словам, сегодня в Баку сохраняется неиспользуемая грузовая мощность, а развитие специализированной инфраструктуры в Аляте может высвободить дополнительные ресурсы в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"Это создает возможности как для расширения собственных грузовых операций AZAL, так и для привлечения международных грузовых авиаперевозчиков", - добавил Р. Шварцман.

Он подчеркнул, что Азербайджан занимает стратегическое положение вдоль Среднего коридора, который постепенно укрепляется в качестве альтернативного маршрута торговли между Европой и Китаем: "География и существующая инфраструктура Баку создают благоприятные предпосылки для привлечения авиагрузовых потоков на фоне стремления глобальных цепочек поставок к большей устойчивости и диверсификации".

Показательным примером при этом, по его словам, является проект Silk Way West по строительству специализированного "зеленого" грузового аэропорта в Свободной экономической зоне Алят. Новый объект, оснащенный современными мощностями и рассчитанный на обработку до 1,5 млн тонн грузов в год, подчеркивает потенциал Баку как крупного грузового авиационного узла при наличии выверенной стратегии. Завершение строительства запланировано на конец 2026 года, а открытие аэропорта - на первый квартал 2027 года.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.