Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Совокупный доход держателей вторых облигаций SOCAR превысил $19 млн

    Финансы
    • 02 февраля, 2026
    • 14:23
    Совокупный доход держателей вторых облигаций SOCAR превысил $19 млн

    Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) произвела 17-ую купонную выплату по облигациям на $100 млн, эмитированным 1 ноября 2021 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, сегодня на счета держателей облигаций перечислено $1,125 млн в рамках 17-й купонной выплаты. В соответствии с эмиссионным проспектом, если дата выплаты приходится на нерабочий день, она осуществляется в первый следующий рабочий день.

    Отмечается, что по итогам 17-й выплаты совокупный доход инвесторов по вторым облигациям SOCAR достиг $19,125 млн, а к завершению срока обращения общий доход составит $22,5 млн.

    Напомним, что 1 ноября 2021 года на Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению процентных, необеспеченных бездокументарных именных облигаций SOCAR с государственным регистрационным номером AZ2002019894 на сумму $100 млн и сроком обращения 5 лет.

    Ставка купона составляет 4,5%, выплата процентов осуществляется раз в квартал - $1,125 млн. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.

    SOCAR облигации купонная выплата
    SOCAR İstiqrazı sahiblərinin qazancı 19 milyon dolları ötüb
    Ты - Король

    Последние новости

    15:36

    ММ ратифицировал Конвенцию о безопасности труда

    Милли Меджлис
    15:31

    ММ одобрил продление приостановки проверок в сфере предпринимательства еще на год

    Милли Меджлис
    15:17

    Глава индийского генштаба и министр обороны Армении обсудили развитие сотрудничества

    В регионе
    15:15

    Спецпосланник президента США завтра посетит Израиль

    Другие страны
    15:13

    Год экономии: Азербайджанские туристы стали тратить меньше за границей

    Туризм
    15:05

    В Иране арестовали четырех иностранцев за участие в беспорядках

    В регионе
    14:53

    IATA: Грузовые перевозки - одно из самых перспективных направлений роста доходов AZAL

    Инфраструктура
    14:39

    СМИ: Внедрение в Колумбии модели ASAN xidmət углубит сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:33

    Генсек ОБСЕ и вице-президент Швейцарии прибыли в Киев

    Другие страны
    Лента новостей