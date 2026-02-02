Совокупный доход держателей вторых облигаций SOCAR превысил $19 млн

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) произвела 17-ую купонную выплату по облигациям на $100 млн, эмитированным 1 ноября 2021 года.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, сегодня на счета держателей облигаций перечислено $1,125 млн в рамках 17-й купонной выплаты. В соответствии с эмиссионным проспектом, если дата выплаты приходится на нерабочий день, она осуществляется в первый следующий рабочий день.

Отмечается, что по итогам 17-й выплаты совокупный доход инвесторов по вторым облигациям SOCAR достиг $19,125 млн, а к завершению срока обращения общий доход составит $22,5 млн.

Напомним, что 1 ноября 2021 года на Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению процентных, необеспеченных бездокументарных именных облигаций SOCAR с государственным регистрационным номером AZ2002019894 на сумму $100 млн и сроком обращения 5 лет.

Ставка купона составляет 4,5%, выплата процентов осуществляется раз в квартал - $1,125 млн. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.