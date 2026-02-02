Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Британия ввела санкции против главы МВД Ирана

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 18:30
    Британия ввела санкции против главы МВД Ирана

    Великобритания ввела очередные санкции против 10 физических лиц и одной организации из Ирана, среди которых и глава МВД исламской республики Эскандар Момени.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, это следует из сообщения на сайте правительства Британии.

    "Министерство иностранных дел Соединенного Королевства ввело санкции против должностных лиц и государственного органа безопасности за серьезные нарушения прав человека, включая подавление свободы слова, ограничения на мирные собрания и, в некоторых случаях, нарушения права на жизнь", - говорится в уведомлении.

    Меры включают замораживание активов и запрет на поездки для обозначенных лиц.

