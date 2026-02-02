Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    В Азербайджане доля Android на рынке планшетов за год снизилась на 18%

    ИКТ
    • 02 февраля, 2026
    • 18:29
    В Азербайджане рыночная доля операционной системы Android на мобильных устройствах в январе этого года составила 78,11%, что на 1,67 процентных пункта больше по сравнению с декабрем и на 2,38 процентных пункта меньше по сравнению с показателем января 2025 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter.

    Рыночная доля операционной системы iOS на мобильных устройствах составила 20,87%, снизившись на 1,87 процентных пункта в месячном сравнении и увеличившись на 2,01 процентных пункта в годовом сравнении.

    Рыночная доля Android на рынке планшетов составила 74,02%, снизившись на 2,63 процентных пункта в месячном сравнении и на 15,93 процентных пункта в годовом сравнении. Таким образом, его рыночная доля в годовом выражении снизилась на 18%.

    Рыночная доля iOS на этих устройствах составила 25,89%, что на 2,56 процентных пункта больше в месячном сравнении и на 15,85 процентных пункта больше в годовом.

    Azərbaycanda planşetlərdə "Android"in payı bir ildə 18 % azalıb
