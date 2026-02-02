Azərbaycanda planşetlərdə "Android"in payı bir ildə 18 % azalıb
- 02 fevral, 2026
- 17:52
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android" əməliyyat sisteminin bazar payı 78,11 % təşkil edib.
"Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, dekabr ayına nisbətən 1,67 faiz bəndi çox, 2025-ci ilin yanvar ayının göstərici ilə müqayisədə 2,38 faiz bəndi azdır.
Mobil cihazlarda "İOS" əməliyyat sisteminin bazar payı aylıq 1,87 faiz bəndi azalaraq və illik müqayisədə 2,01 faiz bəndi artaraq 20,87 % olub.
Planşetlərdə "Android"in bazar payı aylıq müqayisədə 2,63 faiz bəndi və illik müqayisədə 15,93 faiz bəndi azalaraq 74,02 % təşkil edib. Beləliklə onun bazar payı illik ifadədə 18 % azalıb.
Həmin cihazlarda "İOS"un bazar payı 25,89 % təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 2,56 faiz bəndi, illik isə 15,85 faiz bəndi çoxdur.