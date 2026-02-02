İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Azərbaycanda planşetlərdə "Android"in payı bir ildə 18 % azalıb

    • 02 fevral, 2026
    • 17:52
    Azərbaycanda planşetlərdə Androidin payı bir ildə 18 % azalıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android" əməliyyat sisteminin bazar payı 78,11 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, dekabr ayına nisbətən 1,67 faiz bəndi çox, 2025-ci ilin yanvar ayının göstərici ilə müqayisədə 2,38 faiz bəndi azdır.

    Mobil cihazlarda "İOS" əməliyyat sisteminin bazar payı aylıq 1,87 faiz bəndi azalaraq və illik müqayisədə 2,01 faiz bəndi artaraq 20,87 % olub.

    Planşetlərdə "Android"in bazar payı aylıq müqayisədə 2,63 faiz bəndi və illik müqayisədə 15,93 faiz bəndi azalaraq 74,02 % təşkil edib. Beləliklə onun bazar payı illik ifadədə 18 % azalıb.

    Həmin cihazlarda "İOS"un bazar payı 25,89 % təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 2,56 faiz bəndi, illik isə 15,85 faiz bəndi çoxdur.

    В Азербайджане доля Android на рынке планшетов за год снизилась на 18%

