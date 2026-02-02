Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Yandex потерял 32% своей рыночной доли в Азербайджане за два месяца

    ИКТ
    • 02 февраля, 2026
    • 18:17
    Yandex потерял 32% своей рыночной доли в Азербайджане за два месяца

    Рыночная доля поисковой системы Google на всех платформах (компьютерах, мобильных устройствах и планшетах) в Азербайджане в январе этого года составила 85,9%.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет агентства Statcounter, это на 2,15 процентных пункта больше по сравнению с декабрем и на 0,96 процентных пункта больше по сравнению с показателем января 2025 года.

    Рыночная доля Yandex, занимающего второе место, за месяц сократилась на 1,34 процентных пункта, а в годовом выражении на 0,82 процентных пункта, составив 12,52%. Таким образом, его доля снижается последовательно уже 2-й месяц (общее снижение составило 32%).

    Рыночная доля Bing, занимающего следующее место, в месячном сравнении снизилась на 0,55 процентных пункта, а в годовом выражении выросла на 0,08 процентных пункта, составив 1,06%.

    Рыночная доля DuckDuckGo, занимающего четвертое место, за месяц снизилась на 0,12 процентных пункта, а в годовом сравнении на 0,05 процентных пункта, составив 0,30%.

    Рыночная доля Yahoo, замыкающего первую пятерку, за месяц снизилась на 0,13 процентных пункта, а в годовом сравнении на 0,22 процентных пункта, составив 0,14%.

    Yandex рыночная доля Азербайджан
    "Yandex" son 2 ayda Azərbaycandakı bazar payının 32 %-ni itirib
    Лента новостей