Yandex потерял 32% своей рыночной доли в Азербайджане за два месяца

Рыночная доля поисковой системы Google на всех платформах (компьютерах, мобильных устройствах и планшетах) в Азербайджане в январе этого года составила 85,9%.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет агентства Statcounter, это на 2,15 процентных пункта больше по сравнению с декабрем и на 0,96 процентных пункта больше по сравнению с показателем января 2025 года.

Рыночная доля Yandex, занимающего второе место, за месяц сократилась на 1,34 процентных пункта, а в годовом выражении на 0,82 процентных пункта, составив 12,52%. Таким образом, его доля снижается последовательно уже 2-й месяц (общее снижение составило 32%).

Рыночная доля Bing, занимающего следующее место, в месячном сравнении снизилась на 0,55 процентных пункта, а в годовом выражении выросла на 0,08 процентных пункта, составив 1,06%.

Рыночная доля DuckDuckGo, занимающего четвертое место, за месяц снизилась на 0,12 процентных пункта, а в годовом сравнении на 0,05 процентных пункта, составив 0,30%.

Рыночная доля Yahoo, замыкающего первую пятерку, за месяц снизилась на 0,13 процентных пункта, а в годовом сравнении на 0,22 процентных пункта, составив 0,14%.