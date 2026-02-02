İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    "Yandex" son 2 ayda Azərbaycandakı bazar payının 32 %-ni itirib

    İKT
    • 02 fevral, 2026
    • 17:44
    Yandex son 2 ayda Azərbaycandakı bazar payının 32 %-ni itirib

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda bütün platformalarda (kompüter, mobil cihazlar və planşetlərdə) "Google" axtarış sisteminin bazar payı 85,9 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, dekabr ayına nisbətən 2,15 faiz bəndi, 2025-ci ilin yanvar ayının göstəricisi ilə müqayisədə 0,96 faiz bəndi çoxdur.

    İkinci pillədəki "Yandex"in bazar payı ay ərzində 1,34 faiz bəndi, illik isə 0,82 faiz bəndi azalaraq 12,52 % olub. Beləliklə onun payı ardıcıl olaraq 2-ci aydır azalır (ümumi azalma 32 % təşkil edib).

    Növbəti yerdə qərarlaşan "Bing"in bazar payı aylıq müqayisədə 0,55 faiz bəndi azalaraq, illik isə 0,08 faiz bəndi artaraq 1,06 %-də qərarlaşıb.

    Dördüncü yerdəki "DuckDuckGo"nun bazar payı ay ərzində 0,12 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 0,05 faiz bəndi azalaraq 0,30 % təşkil edib.

    İlk beşliyi qapadan "Yahoo"nun bazar payı ay ərzində 0,13 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 0,22 faiz bəndi azalaraq 0,14 % olub.

    Azərbaycan Statcounter Google Yandex bing DuckDuckGo yahoo
    Yandex потерял 32% своей рыночной доли в Азербайджане за два месяца

    Son xəbərlər

    18:58

    Britaniya İranın DİN rəhbərinə sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    18:57
    Foto

    SOCAR ilə "Yokogawa Europe B.V." şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Energetika
    18:51

    Portuqaliya klubu yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    18:46

    Ənvər Əl-Ənuni: İrana qarşı hərbi eskalasiya regionu sarsıdacaq

    Digər ölkələr
    18:44

    Macarıstan Rusiya ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edib

    Energetika
    18:40

    "Instagram" son 2 ayda Azərbaycandakı bazar payının yarıdan çoxunu itirib

    İKT
    18:35

    Havanın temperaturu aşağı düşəcək, sulu qar, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    18:30

    Azərbaycan və Mərakeş maliyyə əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə edib

    Maliyyə
    18:27

    Avropa Komissiyasının rəhbəri və Zelenski "Ukraynanın rifah planı"nı müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti