Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilir
Komanda
- 03 fevral, 2026
- 09:04
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, "Azərreyl" "Gənclər" komandası ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında, saat 17:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, XII tura sabah yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
09:10
Dövlət Komitəsinin sədri Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edəcəkDin
09:04
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilirKomanda
09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.02.2026)Maliyyə
08:59
"Finex Kredit" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcəkMaliyyə
08:56
Qara dəniz üzərində Amerikanın kəşfiyyat dronu müşahidə edilibDigər ölkələr
08:52
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.02.2026)Maliyyə
08:51
Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı düşübEnergetika
08:46
Video
Göyçayda yaşayış binasında yanğın baş veribHadisə
08:29