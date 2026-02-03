İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilir

    Komanda
    • 03 fevral, 2026
    • 09:04
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, "Azərreyl" "Gənclər" komandası ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında, saat 17:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, XII tura sabah yekun vurulacaq.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası Fövqəladə Hallar Nazirliyi

