    Dövlət Komitəsinin sədri Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edəcək

    Din
    • 03 fevral, 2026
    • 09:10
    Dövlət Komitəsinin sədri Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edəcək
    Ramin Məmmədov

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov fevralın 5-də Sumqayıt şəhəri, Abşeron və Xızı rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə komitə məlumat yayıb.

    Qəbul saat 11:00-da Sumqayıt şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində (ünvan: Sumqayıt şəhəri, Zülfü Hacıyev küçəsi, 53) keçiriləcək.

    Komitənin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, qəbulda iştirak etmək istəyən vətəndaşlardan Dövlət Komitəsinin Abşeron-Xızı regional bölməsinə (əlaqə vasitələri: (070) 275 88 33, [email protected], [email protected]) müraciət etmələri xahiş olunur.

