Dövlət Komitəsinin sədri Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edəcək
Din
- 03 fevral, 2026
- 09:10
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov fevralın 5-də Sumqayıt şəhəri, Abşeron və Xızı rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə komitə məlumat yayıb.
Qəbul saat 11:00-da Sumqayıt şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində (ünvan: Sumqayıt şəhəri, Zülfü Hacıyev küçəsi, 53) keçiriləcək.
Komitənin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, qəbulda iştirak etmək istəyən vətəndaşlardan Dövlət Komitəsinin Abşeron-Xızı regional bölməsinə (əlaqə vasitələri: (070) 275 88 33, [email protected], [email protected]) müraciət etmələri xahiş olunur.
Son xəbərlər
10:14
Bəzi rayonlara yağış yağır - FAKTİKİ HAVAEkologiya
10:10
Azərbaycanda pul bazası yanvarda cüzi artıbMaliyyə
10:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları yanvarda cüzi artıbMaliyyə
10:07
Foto
"AzerGold" ölkəmizi ümumdünya pul sərgisində təmsil edibBiznes
10:06
Pezeşkian: Tehran-Vaşinqton danışıqlarında İranın milli maraqları nəzərə alınmalıdırRegion
10:04
Uruqvaylı futbolçu İspaniya klubuna keçibFutbol
09:56
Gəncədə 24 yaşlı oğlanın öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıbHadisə
09:55
"PAŞA Bank"ın Gürcüstandakı törəməsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
09:45