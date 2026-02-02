Аль-Ануни: Военная эскалация в отношении Ирана "расшатает" регион

Военная эскалация и действия в отношении Ирана могут иметь очень серьезные последствия для всего ближневосточного региона, поэтому ЕС категорически против любых военных действий.

Об этом европейскому бюро Report заявил официальный представитель службы по иностранным делам ЕС Анвар аль-Ануни.

"Региону в настоящее время больше всего нужна стабильность. Именно поэтому дипломатии нужно дать шанс", - заявил он.

ЕС держит дипломатические каналы связи с Ираном открытыми.

"Европейский союз по-прежнему твердо привержен миру, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Мы настоятельно призываем все стороны, как государственные, так и негосударственные, соблюдать международное право, проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к новой эскалации на Ближнем Востоке", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной высылке военных атташе стран ЕС из Ирана и вызове европейских дипломатов в МИД ИРИ.

Аль-Ануни подчеркнул, что вызов дипломатов предусмотрен Венской конвенцией как часть дипломатической практики.

Что касается включения армий ЕС в список террористических организаций, Евросоюз "полностью отвергает" это, так же как и обвинения в терроризме, отметил он.