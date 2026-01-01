Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    AZAL получил дополнительный капитал в размере более 2 млрд манатов

    Финансы
    01 января, 2026
    17:09
    В 2024 году в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) был вложен дополнительный капитал в размере более 2 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в годовом финансовом отчете акционерного общества.

    Согласно документу, на 1 января 2025 года дополнительный капитал, вложенный в авиакомпанию, составил 2 млрд 626,091 млн манатов. Это на 2 млрд 354,858 млн манатов или в 9,7 раза больше по сравнению с 1 января 2024 года.

    Напомним, что национальный авиаперевозчик AZAL был создан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 823,975 млн манатов. Штаб-квартира авиакомпании находится в Баку - в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    AZAL-a 2 milyard manatdan çox əlavə kapital qoyulub

    AZAL получил дополнительный капитал в размере более 2 млрд манатов

