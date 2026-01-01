AZAL получил дополнительный капитал в размере более 2 млрд манатов
Финансы
- 01 января, 2026
- 17:09
В 2024 году в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) был вложен дополнительный капитал в размере более 2 млрд манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в годовом финансовом отчете акционерного общества.
Согласно документу, на 1 января 2025 года дополнительный капитал, вложенный в авиакомпанию, составил 2 млрд 626,091 млн манатов. Это на 2 млрд 354,858 млн манатов или в 9,7 раза больше по сравнению с 1 января 2024 года.
Напомним, что национальный авиаперевозчик AZAL был создан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 823,975 млн манатов. Штаб-квартира авиакомпании находится в Баку - в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Последние новости
17:47
В Дагестане в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человекВ регионе
17:42
Поток туристов из Америки в Азербайджан снизился на 3%Туризм
17:27
Хакан Фидан в Анкаре провел переговоры с Рустемом УмеровымВ регионе
17:18
В 2025 году на войне в Украине погибли 12 азербайджанцевВнешняя политика
17:12
В Татарстане пять человек получили травмы глаз от пиротехники в новогоднюю ночьВ регионе
17:11
Поток туристов из Европы в Азербайджан вырос на 3,5%Туризм
17:09
AZAL получил дополнительный капитал в размере более 2 млрд манатовФинансы
17:06
Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку в 2025 годуВнешняя политика
17:00