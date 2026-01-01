AZAL-a 2 milyard manatdan çox əlavə kapital qoyulub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    2024-cü ildə "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-yə (AZAL) 2 milyard manatdan çox əlavə kapital qoyulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səhmdar cəmiyyətinin illik maliyyə hesabatında bildirilir.

    Sənədə əsasən, 2025-ci il yanvarın 1-nə aviaşirkətə əlavə kapital qoyuluşu 2 milyard 626,091 milyon manat təşkil edib. Bu, 2024-cü il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 2 milyard 354,858 milyon manat və yaxud 9,7 dəfə çoxdur.

    Xatırladaq ki, AZAL 1992-ci ildə yaradılıb, ölkənin milli aviadaşıyıcısıdır. Onun nizamnamə kapitalı 823,975 milyon manatdır. Aviaşirkətin qərargahı Bakıda - Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda yerləşir.

    Azərbaycan Hava Yolları maliyyə hesabatı kapital qoyuluşu

