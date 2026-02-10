İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Bakı dairəvi yolunda qəza olub, "Lökbatan" dairəsi istiqamətində tıxac yaranıb

    Hadisə
    • 10 fevral, 2026
    • 08:06
    Bakı dairəvi yolunda qəza olub, Lökbatan dairəsi istiqamətində tıxac yaranıb

    Yasamal rayonu, Bakı dairəvi yolunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, qəza səbəbindən "Lökbatan" dairəsi istiqamətində nəqliyyat sıxlığı yaranıb.

    "Hazırda polis əməkdaşları tərəfindən sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülür", - məlumatda vurğulanıb.

