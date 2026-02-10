Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    ДТП на Бакинской кольцевой спровоцировало пробку

    Происшествия
    • 10 февраля, 2026
    • 08:17
    ДТП на Бакинской кольцевой спровоцировало пробку

    Дорожно-транспортное происшествие на Бакинской кольцевой автомобильной дороге спровоцировало пробку в направлении Локбатанского круга.

    Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

    Согласно информации, в настоящее время сотрудники полиции на месте ДТП принимают меры по устранению пробки.

    ситуация на дорогах пробки ДТП НИИМ
    Фото
    Видео
    Bakı dairəvi yolunda qəza olub, "Lökbatan" dairəsi istiqamətində tıxac yaranıb
