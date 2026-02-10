ДТП на Бакинской кольцевой спровоцировало пробку
Происшествия
- 10 февраля, 2026
- 08:17
Дорожно-транспортное происшествие на Бакинской кольцевой автомобильной дороге спровоцировало пробку в направлении Локбатанского круга.
Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ).
Согласно информации, в настоящее время сотрудники полиции на месте ДТП принимают меры по устранению пробки.
