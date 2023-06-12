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Али Масимли: Инфляция в Азербайджане затронула и средний класс

Али Масимли: Инфляция в Азербайджане затронула и средний класс Если раньше инфляция в Азербайджане затрагивала только бедные слои населения, теперь она затронула и средний класс.
Финансы
12 июня 2023 г. 13:59
Али Масимли: Инфляция в Азербайджане затронула и средний класс

Если раньше инфляция в Азербайджане затрагивала только бедные слои населения, теперь она затронула и средний класс.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Али Масимли на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Кроме того, по его словам, банковские проценты в стране достаточно высоки: "Реальность такова, что банковский сектор создал для себя комфорт, зарабатывая на высоких процентных ставках и комиссионных за счет обналичивания. Банки пускают в оборот собственные средства, предоставляя предпринимателям кредиты под высокие проценты. Банк, выдающий кредит под 20-21% годовых, оставляет предпринимателю только возможность 4-5%-ной прибыли. Как так получается, что в странах СНГ возможно снижение процентных ставок, а у нас нет?".

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Версия на английском языке Ali Masimli: Inflation in Azerbaijan affects middle class
Версия на азербайджанском языке Əli Məsimli: "Azərbaycanda inflyasiya artıq orta təbəqəni də təsiri altına alıb"

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