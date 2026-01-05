Акции нефтяных компаний и драгметаллы подорожали на фоне событий в Венесуэле

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    05 января, 2026
    Акции американских нефтяных компаний выросли на торгах в понедельник на фоне событий в Венесуэле.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Бумаги Chevron Corp. на открытии торгов прибавили 13%, превысив уровень $170 (против $155,8 на закрытии 2 января). Днем цена скорректировалась до $167.

    Акции ExxonMobil Corp. показали аналогичную динамику в начале торгов и продолжили рост: днем цена достигла $127 (+4%), а ConocoPhillips - около 8%, до $104.

    Драгметаллы также подорожали - спотовая цена золота поднялась до $4 438 за тройскую унцию, в днем она составила $4 422 (+2% к закрытию). Февральский фьючерс на Comex прибавил больше 2% (до $4 433).

    Стоимость серебра на спотовом рынке превышала $76, днем произошла коррекция ниже $75, затем котировки снова пошли вверх (+4,5%).

    Спотовая цена платины выросла до $2 232,35 за унцию (+5,4%), а в ходе дневных торгов достигла $2 177.

    Ранее США предъявили обвинения Мадуро и его жене Силии Флорес в наркотерроризме. Затем пресс-служба Белого дома распространила информацию о том, что Мадуро задержан и доставлен в Нью-Йорк.

    Лента новостей