Мадуро и его жене предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях против США

США предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес в наркотерроризме.

Как передает Report, об этом в соцсети X сообщила генеральный прокурор США Памела Бонди.

"Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Николас Мадуро обвиняется в сговоре против США, связанном с наркотерроризмом, импортом кокаина, а также хранением пулеметов и взрывчатых устройств", - написала она.

Бонди заявила, что в ближайшее время Мадуро и его супруга предстанут перед судом США.

Она также поблагодарила президента США Дональда Трампа за решимость "добиваться привлечения к ответственности от имени американского народа" и высоко оценила действия американских военнослужащих, проведших операцию по задержанию.