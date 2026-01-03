Мадуро и его жене предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях против США

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 03 января, 2026
    • 16:34
    США предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес в наркотерроризме.

    Как передает Report, об этом в соцсети X сообщила генеральный прокурор США Памела Бонди.

    "Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Николас Мадуро обвиняется в сговоре против США, связанном с наркотерроризмом, импортом кокаина, а также хранением пулеметов и взрывчатых устройств", - написала она.

    Бонди заявила, что в ближайшее время Мадуро и его супруга предстанут перед судом США.

    Она также поблагодарила президента США Дональда Трампа за решимость "добиваться привлечения к ответственности от имени американского народа" и высоко оценила действия американских военнослужащих, проведших операцию по задержанию.

    Венесуэла Николас Мадуро США наркопреступления обвинения Памела Бонди генеральный прокурор
    Maduro ilə xanımı ABŞ-də narkoterrorizm və silahlı cinayətlərdə ittiham edilib

