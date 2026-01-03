İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Maduro ilə xanımı ABŞ-də narkoterrorizm və silahlı cinayətlərdə ittiham edilib

    Digər ölkələr
    • 03 yanvar, 2026
    • 16:37
    Maduro ilə xanımı ABŞ-də narkoterrorizm və silahlı cinayətlərdə ittiham edilib

    ABŞ Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro və onun həyat yoldaşı Siliya Floresi narkoterrorizmdə ittiham edib.

    Bu barədə ABŞ-nin baş prokuroru Pamela Bondi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Nikolas Maduro və xanımı Siliya Floresə qarşı Nyu-Yorkun Cənub dairəsində ittihamlar irəli sürülüb. Nikolas Maduro ABŞ-yə qarşı narkoterrorizm, kokain idxalı, həmçinin pulemyot və partlayıcı qurğuların saxlanması ilə bağlı sövdələşmədə ittiham olunur", - o yazıb.

    Bondi bildirib ki, Maduro və xanımı tezliklə ABŞ məhkəməsi qarşısına çıxacaqlar.

    O, həmçinin "Amerika xalqı adından məsuliyyətə cəlb etməyə nail olma" qətiyyətinə görə ABŞ Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib və saxlanma əməliyyatını həyata keçirən amerikalı hərbçilərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib.

    Мадуро и его жене предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях против США

    Son xəbərlər

    17:18

    GCSP: Avropa İttifaqı TRIPP layihəsini Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri modeli üzrə dəstəkləyə bilər

    İnfrastruktur
    17:15

    Ukrayna XİN başçısı: Kiyev Maduronun legitimliyini tanımır

    Digər ölkələr
    17:00

    Fevralın 19-da Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır

    Din
    16:57

    Zelenski Şmıqala baş nazirin müavini və energetika naziri vəzifəsini təklif edib

    Energetika
    16:55

    İspaniyalı futbolçu 2026-cı ildə meydana çıxmaya bilər

    Futbol
    16:55

    Koşta: Aİ Venesuelada vəziyyətin sülh yolu ilə həllini dəstəkləməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycanda kolbasa istehsalı 4 %-dən çox artıb

    Sənaye
    16:42

    Azərbaycan alkoqollu və alkoqolsuz içkilərin idxalı ilə bağlı xərclərini 13 %-dən çox artırıb

    Biznes
    16:37

    Maduro ilə xanımı ABŞ-də narkoterrorizm və silahlı cinayətlərdə ittiham edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti