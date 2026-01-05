İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycanda dövlət icbari şəxsi sığorta xərcləri 22 %-ə yaxın artırılıb

    Maliyyə
    • 05 yanvar, 2026
    • 14:23
    Azərbaycanda dövlət icbari şəxsi sığorta xərcləri 22 %-ə yaxın artırılıb

    Bu il Azərbaycanda dövlət icbari şəxsi sığorta xərclərinin 62,1 milyon manat olması gözlənilir.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən illə müqayisədə 21,8 % çoxdur.

    Hesabat dövründə dövlət icbari şəxsi sığorta xərclərinin ümumi iqtisadi təsnifat xərclərinin 0,1 %-ni təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır.

    Maliyyə Nazirliyi dövlət icbari şəxsi sığorta
    Госрасходы на личное страхование в Азербайджане вырастут почти на 22% в 2026 году
    Azerbaijan's mandatory state personal insurance costs to reach over 62M manats

    Son xəbərlər

    15:25

    Pərviz Şahbazov Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    15:21

    Səhiyyə işçilərinin əməkhaqqına əlavələrlə bağlı yenilik tətbiq edilib

    Sosial müdafiə
    15:21
    Foto
    Video

    Masazırda avtomobil yolu əsaslı təmir olunur

    İnfrastruktur
    15:19

    Azərbaycanda bayram günlərində avtoqəzalarda 8 nəfər ölüb, 6-sı xəsarət alıb

    Hadisə
    15:17

    Rusiyada Latın Amerikasından 40 kq kokain qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    15:08

    Ötən il 69 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Qarabağ
    15:05

    Orban: ABŞ-nin Venesueladakı fəaliyyəti enerji bazarlarına müsbət təsir göstərəcək

    Digər ölkələr
    14:56

    "Monako"nun vingeri karyerasını İngiltərə Premyer Liqasında davam etdirə bilər

    Futbol
    14:54

    Keçən ilin son ayında 25 aptekdə yoxlama aparılıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti