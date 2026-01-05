Госрасходы на личное страхование в Азербайджане вырастут почти на 22% в 2026 году

Расходы на обязательное государственное личное страхование в Азербайджане в 2026 году ожидаются в размере 62,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 21,8% больше, чем в прошлом году.

Согласно прогнозам, в отчетный период расходы на обязательное государственное личное страхование составят 0,1% от общих расходов экономической классификации.